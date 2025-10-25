Transporte Público, porque é pouco utilizado na cidade?

Durante muitos anos, Três Lagoas apresentou um transporte público urbano de péssima qualidade. A gritaria era geral por parte da população, que reclamava contra a qualidade desse serviço e da utilização de ônibus velhos, sujos por fora e por dentro, além de não cumprirem horários estabelecidos de trajeto para atender os usuários em geral, que ficavam esperando muitas vezes em vão, em pontos de ônibus estabelecidos em bairros da cidade e na zona urbana central em condições precárias. Muitas vezes, passageiros eram surpreendidos pela chuva e invariavelmente sacrificados pelo calor e o sol causticantes.

A última empresa que circulou na cidade utilizava ônibus tão velhos, que um deles, recorda-se, por falha no breque adentrou em um estabelecimento comercial na principal avenida da cidade, causando prejuízos de monta. E, agora? Por que a população não utiliza os ônibus que estão colocados à sua disposição com ar condicionado, internet e que se apresentam limpos, além de cumprirem o trajeto estabelecido e os horários de passagem em pontos de ônibus.

O transporte coletivo é sabidamente seguro para seus usuários, mais do que as perigosas bicicletas elétricas, motocicletas, bicicletas e quaisquer outros veículos que fazem do próprio condutor o seu escudo diante da possibilidade de uma colisão ou abalroamento.

Para estudantes há passes subsidiados, para o trabalhador que demanda da sua casa ao serviço, o vale transporte. Enfim, não faltam facilidades e preços razoáveis para se utilizar esse meio de transporte. A empresa que aqui está estabelecida, certamente, acredita na pujança da cidade e no seu crescimento populacional diante da realidade e perspectivas de crescimento industrial e oportunidades que a cidade oferece, além de crescer a passos largos, beirando na atualidade a casa dos 150 mil habitantes.