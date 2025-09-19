Transporte público será gratuito para a 18ª Cavalgada do Arapuá

Os moradores do distrito de Arapuá, em Três Lagoas, estão em contagem regressiva para a 18ª edição da tradicional Cavalgada, agendada para os dias 4 e 5 de outubro. Este evento, um dos mais aguardados do calendário de Três Lagoas, anualmente atrai centenas de cavaleiros, famílias e turistas, todos ansiosos por vivenciar a cultura e as tradições sertanejas. Este ano será disponibilizado transporte público gratuito para o local, garantindo que mais pessoas possam participar dessa festa.
A iniciativa tem apoio do Sindicato Rural de Três Lagoas, Governo de Mato Grosso do Sul, prefeitura municipal e Câmara de Vereadores de Três Lagoas. A Cavalgada de Arapuá se consolida como um marco cultural e de integração.
Programação
As festividades terão início no sábado (4), com apresentações de artistas locais que animarão o público a partir de 19h. No domingo (5), o ponto alto será a cavalgada, que reunirá diversas comitivas, com chegada estimada para às 10h30.
Após a chegada, a partir das 12h, um almoço especial será servido, com o churrasco Brutus, acompanhado por performances de músicos da região. Para encerrar o evento em grande estilo, a renomada dupla nacional Maria Cecília & Rodolfo subirá ao palco, prometendo um show memorável com seus sucessos.
Transporte público
Confira os horários e pontos de embarque definidos:
Sábado (4)
Três Lagoas ➝ Arapuá: 19h0 e 20h
Arapuá ➝ Três Lagoas: 0h
Domingo (5)
Três Lagoas ➝ Arapuá: 7h, 08h, 09h, 10h e 11h
Arapuá ➝ Três Lagoas: 15h, 17h e 19h
Locais de Embarque – Três Lagoas ➝ Arapuá
Terminal Urbano (antiga Estação Ferroviária)
Estádio da Aden (av. Clodoaldo Garcia)
Ginásio de Esportes (av. Clodoaldo Garcia)
Crase Coração de Mãe (av. Clodoaldo Garcia)
Hotel Nova América (av. Sobral)
Local de Embarque – Arapuá ➝ Três Lagoas
Escola Estadual Afonso Francisco Xavier Trannin
*Não haverá embarque na rodovia BR-262 em nenhum acesso.
*Informações da assessoria da prefeitura.