Transporte público será gratuito para a 18ª Cavalgada do Arapuá

Os moradores do distrito de Arapuá, em Três Lagoas, estão em contagem regressiva para a 18ª edição da tradicional Cavalgada, agendada para os dias 4 e 5 de outubro. Este evento, um dos mais aguardados do calendário de Três Lagoas, anualmente atrai centenas de cavaleiros, famílias e turistas, todos ansiosos por vivenciar a cultura e as tradições sertanejas. Este ano será disponibilizado transporte público gratuito para o local, garantindo que mais pessoas possam participar dessa festa.

A iniciativa tem apoio do Sindicato Rural de Três Lagoas, Governo de Mato Grosso do Sul, prefeitura municipal e Câmara de Vereadores de Três Lagoas. A Cavalgada de Arapuá se consolida como um marco cultural e de integração.

Programação

As festividades terão início no sábado (4), com apresentações de artistas locais que animarão o público a partir de 19h. No domingo (5), o ponto alto será a cavalgada, que reunirá diversas comitivas, com chegada estimada para às 10h30.

Após a chegada, a partir das 12h, um almoço especial será servido, com o churrasco Brutus, acompanhado por performances de músicos da região. Para encerrar o evento em grande estilo, a renomada dupla nacional Maria Cecília & Rodolfo subirá ao palco, prometendo um show memorável com seus sucessos.

Transporte público

Confira os horários e pontos de embarque definidos:

Sábado (4)

Três Lagoas ➝ Arapuá: 19h0 e 20h

Arapuá ➝ Três Lagoas: 0h

Domingo (5)

Três Lagoas ➝ Arapuá: 7h, 08h, 09h, 10h e 11h