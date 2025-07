Tratamento de câncer pode ser ampliado em Três Lagoas com radioterapia

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas se cadastrou no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), a proposta para instalação de um acelerador linear, equipamento essencial para a radioterapia. A iniciativa integra o plano de criação do Serviço de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon), em parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB), que conseguiu viabilizar uma emenda para a implantação do serviço, disse ao Jornal do Povo, que o projeto vem sendo trabalhado há quase dois anos. “Conseguimos uma emenda de R$ 6 milhões, já repassada ao Estado, e mais R$ 2 milhões de contrapartida estadual para a construção do bunker, que é a estrutura necessária para receber o acelerador linear. Agora estamos aguardando as últimas análises técnicas da Secretaria Estadual de Saúde para dar início à obra”, explicou.

De acordo com o deputado, o dinheiro será utilizado para construir o bunker. O hospital fez o cadastro no Ministério da Saúde para ser habilitado a ter o acelerador. O equipamento, que custa entre R$ 10 e R$ 12 milhões, poderá ser obtido por meio de recursos federais via Pronon ou convênio com o Ministério da Saúde. “Estamos trabalhando para que Três Lagoas seja contemplada no plano de expansão da radioterapia do governo federal. Mas é preciso iniciar a construção do bunker para que o envio do equipamento seja autorizado”, reforçou Resende.