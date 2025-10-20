Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Atendimento

TRE realiza novo plantão em Três Lagoas para regularização do título de eleitor

Em Três Lagoas, o segundo plantão acontece de 20 a 24 de outubro, das 8h às 18h, no cartório da 51ª Zona Eleitoral

Ana Cristina Santos

Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos foram cancelados após o recadastramento biométrico. Foto: Arquivo.
Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos foram cancelados após o recadastramento biométrico. Foto: Arquivo.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está promovendo plantões nos cartórios eleitorais do Estado para que os eleitores possam regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Em Três Lagoas, o segundo plantão acontece de 20 a 24 de outubro, das 8h às 18h, no cartório da 51ª Zona Eleitoral.

De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Juliane Guimarães, a ação tem como objetivo facilitar o acesso dos eleitores que estão com pendências no título ou tiveram o documento cancelado. “Essa prática visa justamente atender aqueles que estão em situação irregular ou tiveram o título cancelado, para que possam regularizar”, explicou.

Juliane reforça que não há necessidade de comparecimento presencial para quem já possui biometria cadastrada. Nesses casos, a consulta e a regularização podem ser feitas de forma online, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), utilizando o número do título de eleitor.

Já os eleitores que ainda não realizaram a biometria devem comparecer pessoalmente ao cartório. Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos foram cancelados após o recadastramento biométrico. O cancelamento ocorre quando o cidadão deixa de votar em três eleições consecutivas, sem justificar a ausência e sem pagar as multas correspondentes.

Notícias Relacionadas

“Quem está nessa situação precisa regularizar o documento para não enfrentar restrições na vida civil e garantir o direito de votar em 2026”, alertou Juliane. Ela explicou que o título só é cancelado após três ausências consecutivas. “Se o eleitor deixou de votar apenas na última eleição, basta regularizar sua situação, pois o título ainda não foi cancelado”.

O prazo para regularização vai até maio de 2026, mas a chefe do cartório destaca que os plantões estão sendo realizados para evitar filas e tumulto próximos ao encerramento do prazo. “Nesse período, estamos com atendimento ampliado e sem filas, das 8h às 18h. É uma oportunidade para resolver tudo com tranquilidade”, disse.

A falta de quitação eleitoral pode causar diversas restrições, como impossibilidade de tirar passaporte, se matricular em universidades, assumir cargos públicos ou ser contratado por empresas que exigem a documentação.

“Algumas empresas pedem a quitação eleitoral no momento da contratação, e o documento também é exigido para emissão de passaporte e matrícula em universidades. A ausência dessa quitação acaba impactando a vida do cidadão como um todo”, reforçou Juliane Guimarães.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos