TRE realiza novo plantão em Três Lagoas para regularização do título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está promovendo plantões nos cartórios eleitorais do Estado para que os eleitores possam regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Em Três Lagoas, o segundo plantão acontece de 20 a 24 de outubro, das 8h às 18h, no cartório da 51ª Zona Eleitoral.
De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Juliane Guimarães, a ação tem como objetivo facilitar o acesso dos eleitores que estão com pendências no título ou tiveram o documento cancelado. “Essa prática visa justamente atender aqueles que estão em situação irregular ou tiveram o título cancelado, para que possam regularizar”, explicou.
Juliane reforça que não há necessidade de comparecimento presencial para quem já possui biometria cadastrada. Nesses casos, a consulta e a regularização podem ser feitas de forma online, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), utilizando o número do título de eleitor.
Já os eleitores que ainda não realizaram a biometria devem comparecer pessoalmente ao cartório. Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos foram cancelados após o recadastramento biométrico. O cancelamento ocorre quando o cidadão deixa de votar em três eleições consecutivas, sem justificar a ausência e sem pagar as multas correspondentes.
“Quem está nessa situação precisa regularizar o documento para não enfrentar restrições na vida civil e garantir o direito de votar em 2026”, alertou Juliane. Ela explicou que o título só é cancelado após três ausências consecutivas. “Se o eleitor deixou de votar apenas na última eleição, basta regularizar sua situação, pois o título ainda não foi cancelado”.
O prazo para regularização vai até maio de 2026, mas a chefe do cartório destaca que os plantões estão sendo realizados para evitar filas e tumulto próximos ao encerramento do prazo. “Nesse período, estamos com atendimento ampliado e sem filas, das 8h às 18h. É uma oportunidade para resolver tudo com tranquilidade”, disse.
A falta de quitação eleitoral pode causar diversas restrições, como impossibilidade de tirar passaporte, se matricular em universidades, assumir cargos públicos ou ser contratado por empresas que exigem a documentação.
“Algumas empresas pedem a quitação eleitoral no momento da contratação, e o documento também é exigido para emissão de passaporte e matrícula em universidades. A ausência dessa quitação acaba impactando a vida do cidadão como um todo”, reforçou Juliane Guimarães.