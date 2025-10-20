TRE realiza novo plantão em Três Lagoas para regularização do título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está promovendo plantões nos cartórios eleitorais do Estado para que os eleitores possam regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Em Três Lagoas, o segundo plantão acontece de 20 a 24 de outubro, das 8h às 18h, no cartório da 51ª Zona Eleitoral.

De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Juliane Guimarães, a ação tem como objetivo facilitar o acesso dos eleitores que estão com pendências no título ou tiveram o documento cancelado. “Essa prática visa justamente atender aqueles que estão em situação irregular ou tiveram o título cancelado, para que possam regularizar”, explicou.

Juliane reforça que não há necessidade de comparecimento presencial para quem já possui biometria cadastrada. Nesses casos, a consulta e a regularização podem ser feitas de forma online, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), utilizando o número do título de eleitor.

Já os eleitores que ainda não realizaram a biometria devem comparecer pessoalmente ao cartório. Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos foram cancelados após o recadastramento biométrico. O cancelamento ocorre quando o cidadão deixa de votar em três eleições consecutivas, sem justificar a ausência e sem pagar as multas correspondentes.