Trecho da avenida do balneário municipal recebe nova sinalização de trânsito em Três Lagoas

Em Três Lagoas, foi finalizada a execução da nova sinalização de trânsito em frente ao shopping do município, na avenida Jamil Jorge Salomão, até os condomínios Vila Drummond e Vila Leon, trecho esse que foi recentemente recapeado. As obras ocorreram por meio do Departamento de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

O diretor de Trânsito, José Aparecido de Moraes, ressalta que as ações de sinalização continuam e serão estendidas por todo o município. “A execução de novas sinalizações e a revitalização delas é fundamental para prevenir acidentes e garantir mais segurança e conforto no trânsito. Nosso objetivo é avançar cada vez mais com essas melhorias, proporcionando vias públicas mais organizadas e seguras para a população”.