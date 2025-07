Trecho da Eurídice Chagas Cruz e Egídio Thomé passa a ser mão única

Mais um trecho das ruas Eurídice Chagas Cruz e Egídio Thomé, localizadas no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas, passa a operar em sentido único a partir desta semana. A medida, segundo o Departamento Municipal de Trânsito, busca melhorar o fluxo de veículos e evitar acidentes frequentes na região.

Morador há 40 anos nas proximidades do cruzamento da Eurídice Chagas Cruz com a rua Urias Ribeiro, seu Antônio José Dias afirma já ter testemunhado inúmeros acidentes. “Já morreu gente aqui. Recentemente, um rapaz voou muito alto, caiu de ponta cabeça… Se não estivesse de capacete, não teria sobrevivido. Precisa fazer alguma coisa”, relatou.

De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, José Aparecido de Moraes, as alterações seguem estudos técnicos e pedidos da própria população. A rua Egídio Thomé agora funcionará no sentido bairro–centro, enquanto a Eurídice Chagas Cruz fará o trajeto inverso, centro–bairro.

“A movimentação de veículos nas duas vias é muito intensa, principalmente nos horários de pico. Com apoio do secretário Osmar Dias e do prefeito Cassiano Maia, implantamos um semáforo no cruzamento da Egídio Thomé com a Urias Ribeiro, que aguarda apenas a liberação da concessionária para entrar em funcionamento”, explicou Moraes.