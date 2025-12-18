Treinamento gratuito a trabalhadores autônomos da construção civil de Três Lagoas será oferecido em janeiro

A Vigilância em Saúde do Trabalhador informa a população que oferecerá um treinamento totalmente gratuito em NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. O curso, que tem vagas limitadas, está previsto para acontecer no dia 28 de janeiro de 2026, no LF Soares Treinamentos e tem a duração de 4 horas.

Os interessados pelo treinamento devem levar em conta a seguinte informação:

O público alvo são os trabalhadores autônomos da construção civil (pedreiro, servente, ajudante, eletricista, encanador, pintor). Portanto, trabalhadores que são registrados em empresas não poderão participar do treinamento.