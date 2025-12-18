Treinamento gratuito a trabalhadores autônomos da construção civil de Três Lagoas será oferecido em janeiro

A Vigilância em Saúde do Trabalhador informa a população que oferecerá um treinamento totalmente gratuito em NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. O curso, que tem vagas limitadas, está previsto para acontecer no dia 28 de janeiro de 2026, no LF Soares Treinamentos e tem a duração de 4 horas.
Os interessados pelo treinamento devem levar em conta a seguinte informação:
O público alvo são os trabalhadores autônomos da construção civil (pedreiro, servente, ajudante, eletricista, encanador, pintor). Portanto, trabalhadores que são registrados em empresas não poderão participar do treinamento.
Serão 4 horas de muito aprendizado e os participantes, ao final do curso, ainda terão o direito de receber certificados e EPI’s (Equipamento de Proteção Individual). Vale lembrar que os itens também serão totalmente gratuitos. E para finalizar com chave de ouro, ao final do treinamento os participantes também poderão saborear um delicioso coffee break.
Os trabalhadores autônomos que desejarem participar do treinamento, devem ficar atentos que a abertura das inscrições está prevista para começo de janeiro.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.