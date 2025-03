Três escolas dividem o título do Judô Masculino nos Jogos Escolares Três-Lagoenses 2025

A disputa do título do Judô Masculino nos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025 teve um final inesperado, com três escolas empatando na pontuação e dividindo o primeiro lugar. O torneio foi realizado no dia 25 de março, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, em Três Lagoas, e contou com a participação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e das Escolas Estaduais Bom Jesus e Fernando Corrêa, que terminaram a competição com 17 pontos cada.

O evento, organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a integração entre alunos de escolas públicas e privadas. A competição segue com disputas nas modalidades coletivas e individuais até o próximo mês.

Resultados das finais do judô masculino

Categoria 60kg

• 1º lugar: João Vytor da Silva Santos (IFMS Três Lagoas)

• 2º lugar: Bryan Pereira de Oliveira (E. E. Bom Jesus)

• 3º lugar: Pedro Almeida (Convidado)

Categoria 66kg

• 1º lugar: Wellington Carlos M. N. do Nascimento (E. E. Bom Jesus)

• 2º lugar: Artur Vinícius de Oliveira Lima (E. E. Fernando Corrêa)