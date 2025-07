Três homens são detidos em Três Lagoas por suspeita de tráfico e uso de drogas

Três homens, com idades entre 18 e 47 anos, foram detidos durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Jardim Paranapungá, em Três Lagoas. A ocorrência envolveu suspeitas de tráfico de drogas e porte de entorpecente para consumo pessoal. As prisões ocorreram, na tarde de sexta-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 17h14, os policiais realizavam patrulhamento preventivo na região da Praça Jardim Glória, conhecida pela intensa movimentação relacionada ao comércio de entorpecentes, quando avistaram um indivíduo já conhecido da guarnição como usuário de drogas. O homem foi flagrado parando em frente a uma residência e realizando uma troca de objetos com outro indivíduo.

Após o contato, o suspeito deixou o local e foi abordado nas proximidades da avenida Eloy Chaves. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma pedra de substância análoga à pasta base de cocaína em sua mão direita. Questionado, o homem, de 47 anos, alegou ter comprado a droga na residência onde fora visto momentos antes, apontando como vendedor um indivíduo conhecido apenas pelo apelido.

Com base nas informações, a equipe retornou ao imóvel e encontrou dois homens, de 18 e 23 anos, sentados na calçada em frente à casa. Um deles correspondia à descrição do suposto vendedor. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção da mesma substância com o mais jovem. Já com o outro suspeito, nada de ilícito foi localizado.