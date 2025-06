Três Lagoas, 110 anos de muita prosperidade

Neste 15 de junho, assinalamos mais um ano de emancipação política e administrativa do município, que, entre fases da sua existência, destaca-se por três momentos relevantes da sua história, os quais causaram impactos para o seu desenvolvimento. Primeiramente, em 1912, com a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – a nossa saudosa NOB – e a inauguração da estação ferroviária, que proporcionou o desenvolvimento comercial e da pecuária. Tarda a sua reativação, que possibilitará o transporte de cargas e passageiros. Nos anos sessenta, registra-se a construção da Hidrelétrica de Jupiá, hoje sob a direção dos chineses, que incorporaram, também, a Usina de Ilha Solteira. E, em 2009, a construção das primeiras fábricas de papel e celulose pela International Paper. E, nessa esteira de desenvolvimento industrial, muitas outras de importância foram instaladas no nosso distrito industrial.

A produção de celulose e papel praticamente mudou o cenário socioeconômico do município, por conta da plantação de florestas de eucalipto que ocupam, no campo, milhares de hectares destinados antes à pecuária extensiva. No caminhar do tempo, veio mais uma fábrica de celulose e, há dez anos, deu-se início à construção da fábrica de fertilizantes da Petrobras, que promete, para o segundo semestre deste ano de 2025, a retomada da execução da parte final desse projeto industrial, que precisa ser concluído para abastecer o setor agrícola do país com ureia e amônia, cujos insumos farão nossas terras produzirem mais, além de contribuir para a redução de nossa dependência na importação de fertilizantes.

Hoje, somos o principal polo de exportação de Mato Grosso do Sul e um dos mais destacados do país. Diante dessa realidade, há expectativa para a implantação do “porto seco”, cuja finalidade será o desembaraço, pela Receita Federal, da produção industrial da cidade e região destinada à exportação. Estamos na Rota Bioceânica, que interligará as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao Oceano Pacífico, encurtando o caminho para a Ásia. Essa ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, atravessando o Brasil, Paraguai e Chile, sem dúvida contribuirá para o incremento do comércio e do setor de serviços, bases de sustentação do nosso desenvolvimento. Isso tudo, sem detalhar os efeitos da construção de mais duas fábricas de celulose na região – uma em Inocência e outra em Bataguassu –, as quais surtirão resultados econômicos para a cidade. Cento e seis anos passaram e nos tornamos polo de desenvolvimento regional, representando um dos pilares da economia nacional.