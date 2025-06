Três Lagoas abre cadastro permanente do transporte escolar gratuito

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), informa que está com as inscrições para o transporte escolar gratuito destinado aos estudantes da Rede Municipal e Estadual de Ensino matriculados no ano letivo de 2025 em instituições públicas.

O benefício é destinado a estudantes que residam a mais de 2 quilômetros de distância da unidade escolar onde está matriculado. Para garantir o direito ao transporte gratuito, é necessário preencher o formulário disponível (anexo ao final desta matéria) e levá-lo à unidade escolar para assinatura e carimbo.

Em seguida, com o formulário preenchido, assinado e carimbado, o interessado deve comparecer, munido das cópias dos documentos exigidos (abaixo), ao Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), localizado à Rua Alexandre Costa, nº 130, esquina com a Rua Paranaíba – Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h.

IMPORTANTE PARA CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), crianças com menos de 12 anos não podem embarcar sozinhas no transporte escolar. É obrigatório que estejam acompanhadas por um responsável maior de 18 anos (pai, mãe ou outro acompanhante). Caso contrário, a fiscalização impedirá o embarque para garantir a segurança dos menores durante o trajeto.

CADASTRO PERMANENTE

Este será o primeiro ano em que o cadastro para transporte escolar será permanente, reafirmando o compromisso da atual gestão em garantir o direito à educação e ao transporte gratuito para todas as crianças.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO

– Formulário preenchido com letra legível e sem rasuras