Três Lagoas abre inscrições para a 2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), convida a população para a 2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que será realizada no dia 25 de julho, das 7h às 17h, no Auditório Decir Pedro de Oliveira (UFMS – Campus II).

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”, o evento reunirá representantes da sociedade civil, movimentos sociais e especialistas para discutir propostas e fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres.