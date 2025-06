Três Lagoas abre inscrições para artesãos na 47 ª ExpoTrês

A Prefeitura de Três Lagoas disponibiliza uma oportunidade para os artesãos da cidade. As inscrições estão abertas para aqueles que desejam expor e comercializar seus produtos durante a 47ª edição da Expotrês, um evento que celebra os 110 anos do município. A feira se inicia nesta quarta-feira (11) e vai até domingo (15), no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza.

Os artesãos que desejam participar e vender seus produtos podem se inscrever na sede da Diretoria de Cultura, situada na Avenida Rosário Congro, nº 560 – Centro.

A iniciativa da Administração Municipal tem como objetivo oferecer aos artesãos a chance de aumentar sua renda, contribuindo assim para o fortalecimento da economia local.