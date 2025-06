Três Lagoas abre inscrições para comercialização de produtos no desfile dos 110 anos da cidade

É importante ressaltar que cada participante deve trazer sua própria mesa, mostruário e um tapete para a exposição dos produtos no dia do evento.

A Diretoria Municipal de Cultura de Três Lagoas está com inscrições abertas para artesãos e trabalhadores manuais que desejam participar e vender seus produtos durante o Desfile Cívico em celebração aos 110 anos da cidade. O evento, que promete ser uma grande festa, acontecerá no dia 14 de junho, pela manhã, na Avenida Rosário Congro, no coração da cidade.

ATENÇÃO AOS VENDEDORES DE ALIMENTOS

As orientações para a venda de alimentos seguem as mesmas diretrizes, com a supervisão do Departamento da Vigilância Sanitária. Destacamos que a venda de bebidas alcoólicas e embalagens de vidro é estritamente proibida. Os interessados em vender alimentos ou artesanato durante o evento podem se inscrever gratuitamente.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas