Três Lagoas abre oficialmente campanha Maio Amarelo com apelo por paz no trânsito

A Diretoria de Trânsito de Três Lagoas deu início, na noite desta quarta-feira (7), à campanha Maio Amarelo com um evento realizado na Feira Central. A cerimônia contou com a participação de autoridades locais, representantes de empresas parceiras e entidades da sociedade civil engajadas na promoção de um trânsito mais seguro.

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, a campanha tem como objetivo sensibilizar motoristas, ciclistas e pedestres quanto aos perigos da imprudência nas ruas e rodovias. Ao longo do mês de maio, a programação prevê uma série de ações educativas e de impacto visual em diversos pontos da cidade.

Entre as atividades previstas estão blitzes educativas, palestras em escolas, empresas, no Hospital Regional e na APAE, além de ações interativas nas redes sociais da Prefeitura. Também estão programadas simulações de sinistros de trânsito, passeatas com alunos, pintura de símbolos nas vias e uma carreata de encerramento, marcada para o dia 30 de maio.