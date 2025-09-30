Três Lagoas abre solicitação de isenção do IPTU 2026 nesta quarta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas informa por meio de nota que, a partir de 1º de outubro de 2025, estará aberto o prazo para solicitação da isenção do IPTU referente ao exercício de 2026. O benefício é garantido por legislações municipais e contempla aposentados, pensionistas, pessoas com doenças graves e portadores de câncer, desde que atendam aos critérios previstos em lei.

O prazo para requerer a isenção segue até 19 de dezembro de 2025, com exceção dos portadores de câncer, que podem protocolar o pedido durante todo o ano, e dos portadores de doenças graves, que têm prazo até 31 de março de 2026.

De acordo com a Lei nº 2.299/2008, aposentados e pensionistas têm direito ao benefício desde que o imóvel seja de até 90 m², de padrão popular, utilizado exclusivamente como residência e única propriedade, com renda familiar de até dois salários mínimos. Para outros proprietários, o limite é de 80 m², mantidos os mesmos critérios.