Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

EDUCAÇÃO

Três Lagoas abre vagas de estágio remunerado para atuar na Reme

As bolsas oferecidas são de 4 horas diárias, com remuneração mensal de R$ 643,43 e auxílio transporte no valor de R$ 165,02

Redação RCN67

Os interessados em se candidatar devem comparecer à Central de Recursos Humanos da Semec, localizada na rua Alexandre Costa, 130 – Centro de segunda à sexta-feira em horário comercial. Foto: Arquivo.
Os interessados em se candidatar devem comparecer à Central de Recursos Humanos da Semec, localizada na rua Alexandre Costa, 130 – Centro de segunda à sexta-feira em horário comercial. Foto: Arquivo.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) anuncia a abertura de vagas de estágio remunerado para estudantes a partir do 1º semestre de cursos nas áreas de educação especial, educação física, psicopedagogia, psicologia e pedagogia. Os selecionados atuarão nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), com o objetivo primordial de apoiar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

As bolsas oferecidas são de 4 horas diárias, com remuneração mensal de R$ 643,43 e auxílio transporte no valor de R$ 165,02. Para os que optarem pela carga horária de 6 horas, o valor da bolsa será de R$ 1.237,41, acrescido de auxílio transporte de R$ 208,59.

Os interessados em se candidatar devem comparecer à Central de Recursos Humanos da Semec, localizada na rua Alexandre Costa, 130 – Centro de segunda à sexta-feira em horário comercial. Para o cadastro, é necessário apresentar a seguinte documentação:

Notícias Relacionadas

CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
Atestado ou declaração de matrícula atualizado;
Carteira de vacinação contra a COVID-19.

Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (67) 98139-3453.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos