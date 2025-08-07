Três Lagoas abre vagas de estágio remunerado para atuar na Reme

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) anuncia a abertura de vagas de estágio remunerado para estudantes a partir do 1º semestre de cursos nas áreas de educação especial, educação física, psicopedagogia, psicologia e pedagogia. Os selecionados atuarão nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), com o objetivo primordial de apoiar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

As bolsas oferecidas são de 4 horas diárias, com remuneração mensal de R$ 643,43 e auxílio transporte no valor de R$ 165,02. Para os que optarem pela carga horária de 6 horas, o valor da bolsa será de R$ 1.237,41, acrescido de auxílio transporte de R$ 208,59.

Os interessados em se candidatar devem comparecer à Central de Recursos Humanos da Semec, localizada na rua Alexandre Costa, 130 – Centro de segunda à sexta-feira em horário comercial. Para o cadastro, é necessário apresentar a seguinte documentação: