Três Lagoas amplia acesso a óculos pelo SUS

A triagem social, antes feita em outro setor da saúde municipal, agora ocorre no próprio CEM. Com a presença de assistentes sociais no local, após a aprovação, o paciente recebe o encaminhamento para uma ótica credenciada, onde os óculos são confeccionados e entregues em até 15 dias.

FUNCIONAMENTO A pessoa interessada em atendimento oftalmológico deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e solicitar uma consulta com clínico geral. Esse profissional fará o encaminhamento para o oftalmologista no CEM, onde será realizada a avaliação. Caso o médico indique a necessidade de uso de óculos, o paciente poderá receber o item gratuitamente, desde que atenda aos critérios sociais estabelecidos.

Entre os meses de fevereiro e junho deste ano, 448 pessoas foram beneficiadas com a entrega gratuita de óculos. No acumulado de 2025, já são 801 pacientes contemplados. A fila de espera também foi reduzida — de mais de 2 mil pessoas para 618. O tempo médio de espera para consulta, que era de até seis meses, caiu para menos de 60 dias, segundo a Saúde.

A concessão gratuita de óculos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é realizada no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Três Lagoas e esse tipo de ação tem garantido avanços significativos na assistência oftalmológica oferecida à população. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida tem como objetivo centralizar os serviços oftalmológicos em um único espaço, otimizando o fluxo dos pacientes, reduzindo o tempo de espera e diminuindo os custos operacionais.

Para receber o benefício, é necessário estar cadastrado no serviço social; residir em Três Lagoas; ter baixa renda familiar; fazer uso de medicamentos contínuos ou tratamentos no SUS; atender aos critérios sociais conforme análise individual do histórico de saúde. Se houver necessidade de ajustes nos óculos ou se o paciente não se adaptar às lentes, ele pode retornar ao CEM para reavaliação sem burocracia.

Atualmente, o CEM conta com três médicos oftalmologistas, que realizam entre 600 a 800 atendimentos por mês. Com a reorganização do serviço, a média mensal de consultas se manteve alta, mas o tempo de espera caiu consideravelmente. O paciente com maior tempo de espera na fila, em julho, havia feito o pedido no mês anterior.

Além das consultas oftalmológicas e entrega dos óculos, o CEM também realiza exames especializados, como mapeamento de retina, tonometria (pressão ocular) e refração para diagnóstico de problemas como miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia.

Para os moradores que ainda não foram atendidos, a orientação é procurar a UBS mais próxima e dar início ao processo. Em muitos casos, a dificuldade de enxergar afeta diretamente a qualidade de vida, o desempenho no trabalho e até a segurança no trânsito.