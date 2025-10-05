Veículos de Comunicação
Três Lagoas amplia atendimentos de Telemedicina

Ygor Andrade

A prefeitura de Três Lagoas está ampliando os serviços em Telemedicina. A parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz – é uma iniciativa com o objetivo dar acesso a atendimentos especializados por meio de consultas remotas, fortalecendo a rede de atenção do SUS – Sistema Único de Saúde.

A telemedicina é uma modalidade de atendimento que utiliza recursos digitais para aproximar médicos e pacientes sem a necessidade de encontro presencial. Por meio de plataformas on-line, aplicativos e chamadas de vídeo, é possível realizar consultas, emitir receitas, pedir exames e até fornecer atestados com registro em prontuário eletrônico. Em setembro a teleinterconsulta em psiquiatria, deu início ao atendimento para 12 pacientes semanais. Essas consultas acontecem sempre as segundas-feiras divididas nos dois períodos – seis de manhã e seis à tarde. Em agosto foi implantado o serviço de Endocrinologia Adulto no Centro de Especialidades Médicas Dr. Júlio Maia.
Já para outubro, está prevista a implantação do atendimento em psicologia, que também será ofertado no formato de teleatendimento, reforçando o cuidado em saúde mental no município.

Estes benefícios são ofertados, em um primeiro momento, de forma gradual e de acordo com a demanda local. Serão diversas especialidades como Dermatologia, Endocrinologia, Hematologia, Neurologia, Ginecologia, Odontologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Psiquiatria e Reumatologia.
O acesso às consultas é realizado por agendamento, organizado pela Central de Regulação Ambulatorial, seguindo critérios e protocolos específicos, e com vagas disponibilizadas pela Fiocruz em abrangência nacional.

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora informou que, atualmente os processos de atendimento em Telemedicina passam por planejamento, mas que em breve a unidade ofertará serviços para esta nova modalidade de consultas.


Entre os principais benefícios estão a facilidade de acesso, sobretudo em regiões distantes dos grandes centros, a redução de filas e deslocamentos, além da agilidade no acompanhamento de doenças crônicas.

