Três Lagoas amplia atividades de baixo risco e agiliza abertura de empresas

A Prefeitura de Três Lagoas oficializou, por meio de um decreto, a ampliação das atividades econômicas classificadas como de baixo risco, passando de 310 para 607 CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). A medida representa um avanço significativo na desburocratização do ambiente de negócios no município e deve atrair novos empreendimentos, além de estimular a formalização de empresas já existentes.



Com a nova classificação, os empreendedores dessas atividades ficam dispensados de obter alvarás e licenças municipais, como sanitária, ambiental e urbanística, bem como das taxas correspondentes. A abertura do negócio pode ser feita de forma totalmente digital, com início das atividades em até 48 horas.



“Nosso objetivo é tornar Três Lagoas um ambiente mais dinâmico, competitivo e acolhedor para novos negócios. Essa medida reduz entraves e coloca o empreendedor como protagonista do crescimento da cidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Gomes Júnior, durante entrevista ao RCN Notícias.



O decreto integra a política de liberdade econômica, alinhando o município às diretrizes nacionais que visam simplificar a vida do empreendedor. Segundo a secretária de Finanças, Soyla Garcia, o município deixa de arrecadar parte das taxas anteriormente cobradas, mas o impacto é compensado pelo potencial de geração de emprego, renda e novos investimentos. “O impulso que essa medida traz para a economia local é muito maior que a arrecadação das taxas. Estamos dando mais oportunidades principalmente para os pequenos empresários”, pontuou.



Além da ampliação das atividades de baixo risco, o decreto estabelece: Alvará Provisório para atividades de médio risco, com validade de até 180 dias;

Transparência total para atividades de alto risco, com a lista de exigências já disponível no momento da abertura; Integração com a Rede Sim, permitindo que o processo de abertura ocorra de forma unificada entre os níveis municipal, estadual e federal.



Pequenos negócios