Três Lagoas amplia contratação de mulheres no transporte escolar

A Prefeitura de Três Lagoas segue expandindo as oportunidades para mulheres no mercado de trabalho. Nesta semana, três novas motoristas de ônibus escolares foram contratadas para atuar no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), após passarem por capacitação no Sest/Senat.

Uma das profissionais contratadas, Edileuza Rodrigues Machado, residente na cidade há 11 anos, destacou a importância da iniciativa. “Quero agradecer à Prefeitura e ao Prefeito por essa vaga. É uma oportunidade muito importante para nós, mulheres, que muitas vezes enfrentamos preconceitos na profissão”, afirmou.