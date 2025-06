Três Lagoas amplia oferta de escolas em tempo integral

A Prefeitura de Três Lagoas ampliou o atendimento em tempo integral em duas unidades da Rede Municipal de Ensino. As Escolas Municipais Professora Elaine de Sá Costa e General Nelson Custódio de Oliveira passaram por melhorias estruturais para atender ao Projeto Escola de Tempo Integral (PROETI).

Cada escola recebeu três novas salas de aula, dois banheiros comuns e dois adaptados para pessoas com deficiência, além da construção de uma quadra coberta. As ampliações possibilitam o atendimento de 120 alunos por unidade no modelo de jornada estendida, que oferece atividades pedagógicas, esportivas, tecnológicas e culturais no contraturno.