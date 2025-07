Três Lagoas antecipa meta nacional e atinge 99% de alfabetização no 2º ano do ensino fundamental

Valorização Entre os fatores que levaram ao resultado positivo, conforme Ângela, estão o suporte pedagógico contínuo às escolas e a capacitação dos professores. Segundo a secretária, há uma equipe de alfabetizadores da secretaria que acompanha, forma e apoia os educadores com dificuldades específicas. “Esses profissionais participam voluntariamente de cursos quinzenais à noite, com foco na alfabetização, o que tem trazido impacto direto nos resultados das escolas”, explicou.

A meta estipulada pelo Ministério da Educação para os municípios brasileiros é que 80% das crianças estejam alfabetizadas até os 7 anos de idade até o ano de 2030. Três Lagoas não apenas atingiu esse objetivo com cinco anos de antecedência, como ultrapassou a meta nacional em quase 20 pontos percentuais. “Foi muito trabalho e planejamento. Alfabetizar na idade certa é essencial para o sucesso escolar das crianças. Quando alfabetizadas, elas não apenas aprendem com mais facilidade, mas também permanecem na escola, o que reduz índices de evasão e reprovação”, destacou Ângela Brito. Ela ressaltou que o município conseguiu praticamente zerar os índices de abandono escolar entre os anos iniciais, do 1º ao 5º ano.

Três Lagoas alcançou um marco importante na educação, que é o de atingir 99% das crianças do 2º ano do ensino fundamental alfabetizadas, resultado que supera, com folga, a meta nacional prevista para 2030. Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, o resultado é fruto de uma política educacional contínua, com investimentos em formação de professores, acompanhamento pedagógico, valorização salarial e estrutura de ensino.

Educação Infantil

A secretária também comemorou a entrega do novo Centro de Educação Infantil (CEI) no bairro Mais Parque. O espaço já iniciou o atendimento de 140 crianças e tem capacidade para 200 vagas. Construído com metodologia inovadora e de rápida execução, o CEI é parte da meta da atual gestão de eliminar a fila de espera por vagas na educação infantil. “Começamos com mais de mil crianças na fila e hoje temos cerca de 410. Com os novos centros que estão em fase de licitação e construção — nos bairros Vila Verde e Portinari —, além da nova escola em tempo integral no Montanini e a ampliação do Júlio Colino, nossa expectativa é zerar essa fila até o fim da gestão do prefeito Cassiano Maia”, afirmou a secretária.

Desenvolvimento

O avanço da alfabetização não impacta apenas o futuro das crianças, mas também a economia do município. Desde 2021, parte do ICMS repassado aos municípios leva em consideração os resultados da educação. Em Três Lagoas, esse valor pode representar até R$ 30 milhões por ano. “Esse índice de alfabetização influencia diretamente no cálculo do ICMS Educação. Por isso, investir na educação básica é também investir no desenvolvimento da cidade”, pontuou Ângela Brito.

Atualmente, Três Lagoas tem cerca de 16,5 mil alunos matriculados na Rede Municipal. Mesmo com a chamada “população flutuante”, que se movimenta entre municípios da região devido a grandes empreendimentos, a cidade tem mantido a estabilidade nos números e avançado na qualidade do ensino.

Para o segundo semestre, estão previstas mais formações para os educadores e a realização de avaliações externas, como a Prova Brasil (SAEB), que serve de base para o IDEB. “Nosso trabalho continua. Três Lagoas hoje é a única entre os cinco maiores municípios do Estado a alcançar esse índice de alfabetização. Avaliamos 1.700 alunos e mostramos que é possível conciliar quantidade com qualidade”, destacou.