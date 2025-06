Três Lagoas anuncia novos polos de atendimento ao Programa de Controle do Tabagismo

O Programa Municipal de Controle do Tabagismo da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi ampliado e agora são oito polos de atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USFs), descentralizando o serviço que antes era oferecido exclusivamente no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Com o objetivo de facilitar o acesso ao tratamento para quem deseja parar de fumar, a mudança foi possível graças a uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), que proporcionou a capacitação de aproximadamente 290 profissionais como enfermeiros, médicos, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas e agentes comunitários de saúde (ACS).

Inicialmente, o programa foi descentralizado para seis unidades de referência: USFs Interlagos, Santo André, Maristela, Vila Piloto, Santa Rita e Paranapungá. Agora, com a criação de novos grupos neste mês, o programa também passa a contar com as unidades do Arapuá e Miguel Nunes, totalizando oito polos ativos.

RESULTADOS EXPRESSIVOS

Somente em 2025, o programa atendeu 72 pacientes. Destes, 47 conseguiram parar de fumar e seguem em acompanhamento mensal por um ano, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Os resultados reforçam a eficácia do programa, que combina apoio multiprofissional, medicamentos gratuitos e orientação contínua.

COMO PARTICIPAR