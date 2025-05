Três Lagoas apresenta Censo e traça ações para pessoas em situação de rua

Na sexta-feira (23), foi realizada no gabinete do prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, a apresentação oficial dos dados do Censo das Pessoas em Situação de Rua, conduzido pela Comissão de Tratativas instituída para tratar exclusivamente dessa demanda.

O levantamento, intitulado “Avaliação dos Perfis e Necessidades de Usuários em Situação de Rua”, foi realizado com base em questionários aplicados diretamente aos cidadãos abordados pelas Secretarias de Saúde (SMS) e Assistência Social (SMAS) nas ruas e unidades de acolhimento do município.

Estiveram presentes na reunião o prefeito Cassiano Maia, a primeira-dama Kelly Abonizio, secretária de Saúde, Juliana Salim, secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli, e representantes da Secretaria de Governo e Políticas Públicas (Segov), SMS, SMAS, além do 2º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (2º BPMMS).

Durante a apresentação, o prefeito destacou o comprometimento da atual gestão com a pauta: “Nós reconhecemos o nosso problema em relação às pessoas em situação de rua em Três Lagoas e estamos agindo, junto à Saúde, Assistência Social e Polícia Militar. Vamos além das políticas públicas que já executamos. Agora, teremos uma política de gabinete e de governo dedicada a isso, com reuniões semanais para avaliar e aprimorar as ações com mais eficácia”, afirmou Cassiano Maia.

DADOS CENSO