Três Lagoas avança com mais de R$ 200 milhões em obras de infraestrutura

Três Lagoas vive um momento importante na implantação de infraestrutura urbana. Com cerca de 40 contratos em andamento e mais de R$ 200 milhões em investimentos, o município se aproxima da meta de 100% de pavimentação nas áreas urbanas, o que deve ser alcançado até o fim de 2026. É o que afirma o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, durante entrevista concedida no bairro Jardim das Violetas, um dos locais que simbolizam essa transformação.

“Estamos com mais de 80% das obras concluídas aqui nas Violetas. Se o tempo ajudar, vamos entregar em 60 dias. E não para por aí. A cidade virou um verdadeiro canteiro de obras”, declarou o secretário. A obra do Jardim das Violetas faz parte de um pacote de quase R$ 9 milhões licitados pela prefeitura, que também contempla os bairros Chácara Eldorado, Vila Verde, Flamboyant, Maristela e Jardim Rodrigues. “Da Maria Guilhermina Esteves até o final da cidade, teremos 100% de pavimentação”, pontua Osmar.

Além disso, a região do Vila Haro também recebe pavimentação. Houve um atraso, segundo o secretário, causado por postes no alinhamento das vias. Já o Vila Alegre e o entorno do parque de exposições estão recebendo asfalto e drenagem em todas as ruas, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal. A expectativa é de concluir todas as etapas até Baldomero Leituga nos próximos meses.

Outro destaque é a abertura de novo acesso entre a Custódia Andries e a UNEI, com previsão de futuro prolongamento até a BR-262, interligando a malha urbana e facilitando a entrada e saída da cidade.

Valorização

Para o secretário, o impacto das obras vai além da infraestrutura. “Temos valorização imobiliária, empresas investindo, bairros crescendo para dentro, ocupando áreas antes abandonadas. O asfalto muda a paisagem e traz dignidade”, ressaltou.

A prefeitura já está em diálogo com empresários do setor imobiliário que querem investir em regiões como no fundo dos conjuntos habitacionais Novo Oeste. Segundo ele, a pavimentação é um catalisador de desenvolvimento urbano e econômico.]



Drenagem

Além do asfalto, a infraestrutura entregue conta com drenagem adequada. Osmar destaca que em locais como o Jardim das Violetas, antes assolados por alagamentos e lama, só foi possível iniciar as obras de pavimentação após a conclusão da macrodrenagem na região, um investimento de R$ 54 milhões.