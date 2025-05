Três Lagoas avança em tratativas para retomada de voos comerciais com a Gol

A Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, intensificou as tratativas para restabelecer os voos comerciais no município. Na última semana, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcos Gomes Júnior, participou de uma reunião com representantes da companhia aérea Gol, com o objetivo de apresentar uma proposta conjunta para a retomada das operações.

“Exato, nós tivemos uma reunião com a Gol, junto ao Governo do Estado. O Estado apresentou uma proposta relacionada ao ICMS, para incentivar a expansão da regionalização aérea. Estamos bem entusiasmados com essa iniciativa”, afirmou o secretário. Ele destacou que o município também expôs suas demandas, especialmente relacionadas às indústrias já instaladas e às que estão em processo de implantação.

A proposta está agora sob análise da companhia aérea, e a expectativa é que uma resposta seja apresentada nos próximos dias. “A Gol nos recebeu muito bem, e agora estamos aguardando um posicionamento quanto às propostas feitas”, disse Gomes Júnior, demonstrando confiança na retomada dos voos.

O secretário também revelou que o município mantém conversas com outras operadoras além da Gol. “Faz muito sentido operar aqui. Nosso aeroporto tem uma estrutura muito melhor do que outros do nosso estado. Tenho certeza que não vamos ficar de fora dessa regionalização que o Estado está focado em implementar.”

Desde 10 de março deste ano, Três Lagoas está sem voos comerciais após a Azul suspender suas operações, que ligavam o município ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). A companhia alegou reavaliação de bases, aumento dos custos operacionais, alta do dólar, problemas na cadeia de suprimentos e restrições de frota como motivos para a interrupção.

A crise aérea tem afetado diversas cidades brasileiras, com a Azul anunciando a suspensão de voos em outros municípios também. Ainda assim, o secretário destaca que Três Lagoas apresenta condições favoráveis para a operação aérea.