Três Lagoas celebra 110 anos com desfile temático e ações para movimentar o comércio

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio da Diretoria de Cultura, realizou na última sexta-feira (30) uma reunião com representantes de instituições e escolas que participarão do tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. O encontro serviu para alinhar os detalhes do evento, que neste ano acontecerá no dia 14 de junho, véspera do aniversário de 110 anos do município.

Com o tema “Três Lagoas, 110 anos: de um povo a uma grande potência”, o desfile vai homenagear a trajetória da cidade, desde os primeiros moradores até a atual posição de destaque econômico e social na região.

Segundo o diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, o principal objetivo da reunião foi organizar e alinhar a participação de todas as entidades e órgãos oficiais envolvidos. “Estamos trabalhando para que seja um desfile organizado, que a população sinta que está sendo prestigiada, e que possamos comemorar os 110 anos de Três Lagoas com bastante cuidado e atenção”, destacou.

Além do caráter comemorativo, o desfile também visa movimentar economicamente a cidade, uma vez que será realizado no sábado, véspera do show do cantor Gusttavo Lima, atração aguardada da programação festiva. “Após o desfile, é um momento para visitar o comércio, frequentar a feira e aproveitar tudo o que Três Lagoas tem a oferecer”, ressaltou Stênio.

Cronograma e atrações