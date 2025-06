Três Lagoas celebra 110 anos com programação especial e desfile

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou a programação oficial em comemoração aos 110 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrado no próximo dia 15 de junho. As festividades terão início no dia 13, às 8h, com a tradicional Missa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, realizada em frente à histórica Igreja Santo Antônio, tombada como patrimônio histórico.

No dia 14 de junho, a programação começa cedo com o hasteamento do Pavilhão Nacional às 7h30, na Praça Senador Ramez Tebet. Em seguida, às 8h, será realizado o tradicional Desfile Cívico-Militar dos 110 anos, que neste ano ocorrerá em um sábado, com o comércio local em funcionamento, fortalecendo o aspecto econômico das comemorações.

Com o tema “Três Lagoas, 110 anos: de um povo a uma grande potência”, o desfile será realizado na avenida Rosário Congro, no cruzamento com a avenida Antônio Trajano. A abertura será feita pela Banda Musical Cristo Redentor, seguida pelas Forças Armadas, instituições de segurança pública, alunos de projetos sociais, APAE, Central de Libras, escolas municipais e particulares, e representantes da sociedade civil organizada.

Segundo o diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, o evento foi planejado não apenas para celebrar a história da cidade, mas também para movimentar a economia local. “Após o desfile, será um momento para visitar o comércio, a feira e à noite participar da Expotrês”, destacou.