Três Lagoas celebra Santo Antônio com programação religiosa e quermesse tradicional

As comemorações em homenagem a Santo Antônio, Padroeiro de Três Lagoas, já estão movimentando a cidade com uma intensa programação religiosa e social. O ponto alto das festividades será no dia 13 de junho, data dedicada ao santo, mas desde o início do mês os fiéis participam da tradicional trezena — uma preparação espiritual com missas diárias, bênçãos e momentos de devoção.

A trezena teve início no dia 1º de junho e segue até o dia 13, sempre com celebrações às 19h na Catedral de Santo Antônio. A cada noite, um padre de uma paróquia diferente da Diocese é convidado a conduzir a missa, fortalecendo a união das comunidades católicas da região. Segundo o padre Rogério Fernandes, responsável pela paróquia, a devoção ao padroeiro é uma tradição antiga e profundamente enraizada em Três Lagoas.

“Famílias que estão aqui há 50, 60 anos mantêm essa fé viva. A participação nas missas tem sido muito expressiva”, destacou.

No dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, estão previstas duas celebrações especiais: uma missa campal às 8h da manhã em frente à Igreja Santo Antônio — a igrejinha histórica do centro — e, à noite, às 19h, uma missa solene na Catedral. Como acontece em todos os dias da trezena, haverá bênção e distribuição do Pão de Santo Antônio, símbolo das graças e bênçãos do santo.

Além da programação religiosa, a festa de Santo Antônio também terá sua parte social. Nos dias 6, 7 e 8 de junho, a tradicional quermesse será realizada no Salão Paroquial, localizado atrás da Catedral. A festa começa às 19h na sexta e no sábado, e às 16h no domingo, oferecendo comidas típicas, como o famoso pastelão, além de atrações para toda a família.