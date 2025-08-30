Veículos de Comunicação
Dados

Três Lagoas chega a 143,5 mil habitantes, segundo IBGE

Cidade mantém ritmo de crescimento acima da média e se consolida como a terceira cidade mais populosa de MS

Redação RCN67

O crescimento populacional de Três Lagoas tem sido expressivo nos últimos anos. Em 2024, a cidade tinha 141.435 habitantes, o que representa um aumento de 2.088 moradores em apenas um ano. Foto: Divulgação.

Três Lagoas, a Capital Nacional da Celulose, continua em franca expansão. Segundo a estimativa populacional divulgada pelo IBGE nesta semana, a cidade atingiu a marca de 143.523 habitantes. Os números levam em conta a população estimada em 1º de julho de 2025 e servirão de base para o Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).


O crescimento populacional de Três Lagoas tem sido expressivo nos últimos anos. Em 2024, a cidade tinha 141.435 habitantes, o que representa um aumento de 2.088 moradores em apenas um ano. Comparando com o Censo de 2022, quando a população era de 132.152 pessoas, Três Lagoas ganhou 11.371 novos moradores em três anos, equivalente a um crescimento de 8,6%. A tendência de expansão é contínua desde 2010, quando ultrapassou pela primeira vez a marca dos 100 mil habitantes, registrando 101.722 residentes.


O aumento populacional reflete diretamente o impacto do desenvolvimento industrial na região, especialmente após a instalação das fábricas de celulose. Em 2004, a cidade contava com 84.650 habitantes. Atualmente, Três Lagoas se consolida como uma das cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Campo Grande e Dourados.

O crescimento não se restringe a Três Lagoas. Em 1º de julho de 2025, a população de Mato Grosso do Sul foi estimada em 2.924.631 habitantes, segundo o IBGE. O número representa um crescimento de 6,08% em relação à estimativa anterior, que era de 2.757.013 habitantes. Campo Grande passou de 898.100 para 962.883 moradores, aumento de 7,21%. Dourados subiu de 243.367 para 264.017 habitantes, alta de 8,49%.Corumbá registrou crescimento de 96.268 para 98.751 habitantes, equivalente a 2,58%.


No país, a população brasileira atingiu 213.421.037 pessoas, representando um crescimento de 5,1% em relação ao Censo de 2022, quando foram contabilizados cerca de 203 milhões de habitantes. Em Mato Grosso do Sul, o aumento populacional foi de 167.618 pessoas, mantendo a proporção de 50,8% de mulheres e 49,2% de homens.

