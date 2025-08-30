Três Lagoas chega a 143,5 mil habitantes, segundo IBGE

Três Lagoas, a Capital Nacional da Celulose, continua em franca expansão. Segundo a estimativa populacional divulgada pelo IBGE nesta semana, a cidade atingiu a marca de 143.523 habitantes. Os números levam em conta a população estimada em 1º de julho de 2025 e servirão de base para o Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



O crescimento populacional de Três Lagoas tem sido expressivo nos últimos anos. Em 2024, a cidade tinha 141.435 habitantes, o que representa um aumento de 2.088 moradores em apenas um ano. Comparando com o Censo de 2022, quando a população era de 132.152 pessoas, Três Lagoas ganhou 11.371 novos moradores em três anos, equivalente a um crescimento de 8,6%. A tendência de expansão é contínua desde 2010, quando ultrapassou pela primeira vez a marca dos 100 mil habitantes, registrando 101.722 residentes.



O aumento populacional reflete diretamente o impacto do desenvolvimento industrial na região, especialmente após a instalação das fábricas de celulose. Em 2004, a cidade contava com 84.650 habitantes. Atualmente, Três Lagoas se consolida como uma das cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Campo Grande e Dourados.