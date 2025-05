Três Lagoas chega à nota 9,1 em transparência, aponta pesquisa

Três Lagoas obteve destaque na Autoavaliação de Transparência e Acesso à Informação do Mapa Brasil Transparente (MBT), promovida pelos órgãos de controle, saltando da nota 6 para 9,1, demonstrando o empenho do Poder Executivo em garantir o acesso do cidadão às informações públicas. A média estadual foi de 9,33, o que posiciona Três Lagoas muito próxima dos melhores desempenhos do Estado de Mato Grosso do Sul.

O prefeito Cassiano Maia destacou a importância desse resultado, afirmando que ele demonstra a responsabilidade com o dinheiro público e a determinação em combater atos de corrupção no Executivo municipal. A gestão também garantiu a transparência ao nomear um gestor concursado, sem viés político, para a pasta, e ao estabelecer uma atuação integrada com a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), além da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov).

ESCALA BRASIL TRANSPARENTE (EBT)

Além disso, na 2ª edição da Escala Brasil Transparente (EBT) – Avaliação 360º de 2025, que analisa aspectos de transparência, governança e integridade, Três Lagoas obteve a nota 6, enquanto a média estadual foi de 6,86. Apesar desse resultado ainda indicar espaço para melhorias, o município reconhece a importância dessa avaliação como ferramenta para aprimorar constantemente seus processos e já está adotando medidas concretas para elevar o índice.

É importante ressaltar que a melhoria na nota do município no Mapa Brasil Transparente (MBT) não é resultado da substituição de cargos comissionados por servidores efetivos, já que esse quesito não é considerado na avaliação da Controladoria-Geral da União (CGU). A melhora significativa no desempenho deve-se ao empenho do município em atender de forma precisa às exigências da CGU, incluindo o mapeamento das informações no portal e a otimização dos links de acesso, com a ajuda da Secretaria de Finanças, Receita e Controle.

ASPECTOS MELHORADOS

Essas melhorias são refletidas em ações específicas implementadas pela gestão municipal, que estão sendo direcionadas para aperfeiçoar os serviços e garantir uma administração cada vez mais ética e eficiente. Entre as ações realizadas, destacam-se:

• Divulgação do Mapa Interativo de Obras Públicas: A implantação dessa ferramenta oferece informações detalhadas sobre as obras em andamento, incluindo previsão de conclusão, percentual de execução e dados contratuais.