Três Lagoas Clube: ícone do passado, símbolo do abandono no presente

O que já foi um dos clubes sociais mais elegantes e respeitados de Mato Grosso do Sul hoje enfrenta o descaso e o abandono. O Três Lagoas Clube (TLC), localizado no bairro Vila Nova, na zona norte da cidade, está deteriorado e tomado pelo mato, distante dos dias de glória em que recebia artistas consagrados e era frequentado pela elite três-lagoense.

Quem passa pelo quadrilátero formado pelas ruas Generoso Siqueira, Monir Tomé, Elmano Soares e Josino da Cunha Viana, dificilmente imagina que, ali, funcionava um espaço de lazer e eventos memoráveis. Hoje, o cenário é de abandono, sujeira e riscos à saúde pública.

A situação do antigo clube foi tema de discurso recente da vereadora Sirlene dos Santos na tribuna da Câmara Municipal. Indignada com o estado do prédio e de outros imóveis públicos da cidade, a parlamentar cobrou providências por parte do Poder Público.

“Inclusive, eu coloquei em pauta hoje sobre o Três Lagoas Clube, porque foi um local que fez muita festividade antigamente. Você precisa ver como era badalado naquela época. E hoje a gente vê naquela situação de abandono, de mato, sujeira ali dentro. Está com cadeado, não deu para eu entrar, mas eu vi e os moradores daquela região ali do Vila Nova com certeza têm cobrado, e eles têm que ser ouvidos também”, declarou.