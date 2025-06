Três Lagoas completa 110 anos como polo de desenvolvimento de MS

Neste domingo, 15 de junho, o município de Três Lagoas celebra 110 anos de emancipação político-administrativa. Localizada às margens do rio Paraná, na divisa com o Estado de São Paulo, a cidade é hoje reconhecida como um dos principais polos econômicos de Mato Grosso do Sul e da região Centro-Oeste.

Com 141 mil habitantes, segundo o último Censo do IBGE, Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do Estado. Sua economia, inicialmente baseada na agropecuária, passou por um intenso processo de industrialização a partir dos anos 2000, quando se consolidou como a Capital Nacional da Celulose. Atualmente, as três maiores fábricas de celulose do mundo operam no município, impulsionando a geração de empregos, renda e desenvolvimento regional.

No entanto, antes do avanço da indústria de base florestal, a pecuária teve papel fundamental no processo de colonização e desenvolvimento da cidade. As primeiras referências históricas à ocupação da região remontam a 1870, quando as terras, então habitadas pelos índios caiapós, começaram a receber pioneiros vindos de Minas Gerais, em busca de áreas para criação de gado.