Estrada é liberada para trânsito após deslizamento de terra

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), informa que o trecho da Estrada do Katayama, localizado na região do Distrito do Arapuá, está totalmente liberado para o tráfego de veículos.

A via havia sido interditada após um deslizamento de terra causado pelas chuvas, que comprometeu a passagem no local. Após os trabalhos de recuperação realizados pela equipe da Seintra, a estrada foi totalmente restaurada e já pode ser utilizada com segurança pelos motoristas.