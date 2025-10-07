Veículos de Comunicação
Estrada é liberada para trânsito após deslizamento de terra

Trecho de estrada fica na região do distrito do Arapuá

Redação RCN67

A via havia sido interditada após um deslizamento de terra causado pelas chuvas, que comprometeu a passagem no local. Foto: Divulgação.
A via havia sido interditada após um deslizamento de terra causado pelas chuvas, que comprometeu a passagem no local. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), informa que o trecho da Estrada do Katayama, localizado na região do Distrito do Arapuá, está totalmente liberado para o tráfego de veículos.

A via havia sido interditada após um deslizamento de terra causado pelas chuvas, que comprometeu a passagem no local. Após os trabalhos de recuperação realizados pela equipe da Seintra, a estrada foi totalmente restaurada e já pode ser utilizada com segurança pelos motoristas.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

