Três Lagoas conquista 3º lugar no futsal feminino nos Jogos Escolares da Juventude de MS

A delegação de Três Lagoas representada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), encerrou a participação no II Bloco dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – 2025, categoria 12 a 14 anos, o melhor resultado desta etapa foi a conquista do 3º lugar no futsal feminino da 2ª divisão. A competição foi realizada em Campo Grande entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, reunindo atletas de 52 municípios sul-mato-grossenses.

Além do pódio no futsal feminino, Três Lagoas também competiu em outras modalidades coletivas. A equipe de voleibol feminino da 1ª divisão ficou na 5ª colocação. Já o voleibol masculino, que disputou na 2ª divisão, encerrou sua participação em 10º lugar, e o futsal masculino ficou com a 13ª colocação na mesma divisão.

A partir desta semana, os estudantes e atletas três-lagoenses voltam à capital para o início do III Bloco dos Jogos, que segue até o dia 10 de agosto, com disputas nas modalidades de Basquetebol, Handebol e Vôlei de Praia. A cerimônia de abertura deste novo bloco está marcada para às 16h na Concha Acústica Helena Meirelles, em Campo Grande.