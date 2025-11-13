Três Lagoas conquista ouro na natação e se destaca no Festival Centro-Oeste em Campo Grande

A natação de Três Lagoas fez bonito em Campo Grande, conquistando o topo do pódio no Festival Centro-Oeste Mirim e Petiz, realizado nos dias 7 e 8 de novembro, em Campo Grande.
A delegação de Três Lagoas, composta por nove atletas, trouxe para casa um total de seis medalhas, sendo três delas de ouro, provando que o trabalho de base da cidade está forte. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul (Fedams), agitou a piscina do Rádio Clube Cidade, Campo Grande, reunindo clubes de cinco estados da região.
Os destaques individuais foram essenciais para o sucesso:
- Clara Aguirre Rocha, também subiu ao pódio várias vezes, garantindo duas medalhas de ouro e uma de prata.
- Enzo Gabriel Paulino, levou um ouro e uma prata, enquanto a Ester Marques de Deus conquistou o bronze.
Os técnicos Rustem Leal Irabi e Weslei Pinheiro Ribeiro elogiaram a garra dos nadadores, que competiram intensamente em provas de piscina de 25 metros ao longo de dois dias. Este resultado consolida Três Lagoas como uma referência na natação de Mato Grosso do Sul nas categorias de formação.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas