Três Lagoas conquista ouro na natação e se destaca no Festival Centro-Oeste em Campo Grande

A natação de Três Lagoas fez bonito em Campo Grande, conquistando o topo do pódio no Festival Centro-Oeste Mirim e Petiz, realizado nos dias 7 e 8 de novembro, em Campo Grande.

A delegação de Três Lagoas, composta por nove atletas, trouxe para casa um total de seis medalhas, sendo três delas de ouro, provando que o trabalho de base da cidade está forte. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul (Fedams), agitou a piscina do Rádio Clube Cidade, Campo Grande, reunindo clubes de cinco estados da região.

Os destaques individuais foram essenciais para o sucesso: