Três Lagoas conquista quatro medalhas na 3ª Etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia

Entre os dias 21 e 24 de agosto, atletas de Três Lagoas representaram o município, na 3ª Etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia Sub-17, Sub-19 e Adulto, realizada na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande. A competição, é promovida pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e reuniu 107 duplas masculinas e femininas, que disputaram 173 partidas ao longo dos quatro dias.

Representando a cidade por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), os atletas de Três Lagoas conquistaram três medalhas de prata e uma de bronze, além de outras colocações expressivas.

RESULTADOS TL

• Sub-17 Feminino: 2º lugar – Yasmin (PP) / Ventania (TL)

• Adulto Feminino: 3º lugar – Aninha (TL) / Ventania (TL)

• Sub-19 Masculino: 2º lugar – João Gabriel (TL) / Gui (CG)

• Adulto Masculino: 2º lugar – Jhonatan (TL) / Guilherme (CG)

• Sub-19 Feminino: 5º lugar – Yasmin (PP) / Ventania (TL)

Demais participações: Sub-17 Feminino – Taina e Rafaela (TL); Sub-17 Masculino – Vini/José Victor (TL) e Enzo/Samuel (TL); Sub-19 Masculino – Enzo/Samuel (TL).