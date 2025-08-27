Veículos de Comunicação
Três Lagoas conquista quatro medalhas na 3ª Etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia

Os atletas de Três Lagoas seguem na preparação para o Campeonato Brasileiro Escolar, que será disputado em Brasília, no dia 14 de setembro

Redação RCN67

A competição, é promovida pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e reuniu 107 duplas masculinas e femininas, que disputaram 173 partidas ao longo dos quatro dias. Foto: Divulgação.
Entre os dias 21 e 24 de agosto, atletas de Três Lagoas representaram o município, na 3ª Etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia Sub-17, Sub-19 e Adulto, realizada na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande. A competição, é promovida pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e reuniu 107 duplas masculinas e femininas, que disputaram 173 partidas ao longo dos quatro dias.

Representando a cidade por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), os atletas de Três Lagoas conquistaram três medalhas de prata e uma de bronze, além de outras colocações expressivas.

RESULTADOS TL

• Sub-17 Feminino: 2º lugar – Yasmin (PP) / Ventania (TL)
• Adulto Feminino: 3º lugar – Aninha (TL) / Ventania (TL)
• Sub-19 Masculino: 2º lugar – João Gabriel (TL) / Gui (CG)
• Adulto Masculino: 2º lugar – Jhonatan (TL) / Guilherme (CG)
• Sub-19 Feminino: 5º lugar – Yasmin (PP) / Ventania (TL)

Demais participações: Sub-17 Feminino – Taina e Rafaela (TL); Sub-17 Masculino – Vini/José Victor (TL) e Enzo/Samuel (TL); Sub-19 Masculino – Enzo/Samuel (TL).

DESAFIOS E SUPERAÇÃO

A treinadora das equipes, professora Ana Rita Muniz (Sejuvel), destacou o esforço dos atletas e explicou o imprevisto que impactou a formação da equipe feminina. “A Kesia, parceira da Ventania, torceu o pé na semana da competição. Para preservar a saúde dela, não arriscamos a participação, já que no dia 14 de setembro viajaremos para outra competição. Priorizamos a integridade física, pois não adianta um bom resultado se o atleta não estiver bem. Ainda assim, as duplas representaram muito bem Três Lagoas em um campeonato de altíssimo nível”, destacou a treinadora.

PRÓXIMO DESAFIO
Agora, os atletas de Três Lagoas seguem focados na preparação para o Campeonato Brasileiro Escolar, que será disputado em Brasília, no dia 14 de setembro.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

