Três Lagoas conquista quatro pódios no Torneio de Vôlei Adaptado

A equipe de Vôlei Adaptado da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) representou Três Lagoas no Torneio Adaptado Melhor Idade, realizado nos dias 29 e 30 de março em Chapadão do Sul. O evento, promovido pela Prefeitura local, reuniu diversas equipes no Ginásio Sibipiruna, na Quadra Érico Veríssimo.

Com disputas nas categorias 45+ feminino, 58+ feminino, 68+ feminino e 45+ masculino, a delegação de Três Lagoas conquistou quatro pódios: