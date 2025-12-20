Três Lagoas consolida força econômica e alcança R$ 14,7 bilhões no PIB

Três Lagoas reafirma a posição de destaque na economia de Mato Grosso do Sul ao figurar como o terceiro maior Produto Interno Bruto do Estado em 2023. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19) mostram que o município alcançou um PIB de R$ 14,7 bilhões, resultado impulsionado principalmente pela indústria e que reflete o crescimento da soma de todas as riquezas geradas no território local.
De acordo com o levantamento do IBGE, Três Lagoas aparece atrás apenas de Campo Grande, que lidera com aproximadamente R$ 42,2 bilhões, e de Dourados, com cerca de R$ 20,2 bilhões. Na sequência do ranking estadual estão Ponta Porã, com R$ 6,0 bilhões, e Maracaju, com R$ 5,9 bilhões. O desempenho dos cinco municípios evidencia a concentração da atividade econômica em polos com maior estrutura urbana, logística e capacidade produtiva.
O PIB municipal é calculado a partir do valor adicionado dos setores da agropecuária, indústria e serviços, somado aos impostos sobre produtos. Trata-se de uma das principais referências para análise do desenvolvimento regional e para o planejamento de políticas públicas, permitindo identificar tendências, desigualdades territoriais e transformações na economia.
No caso de Três Lagoas, a trajetória de crescimento é resultado de uma profunda transformação econômica nas últimas duas décadas. Segundo dados históricos do IBGE, o PIB do município saltou de R$ 1,34 bilhão em 2002 para R$ 13,05 bilhões em 2021, crescimento superior a 870%. A mudança de perfil começou a partir da chegada de grandes investimentos industriais, especialmente no setor de papel e celulose, que ampliaram a geração de empregos, a renda e a arrecadação.
Mesmo em períodos de instabilidade econômica nacional, o município manteve trajetória ascendente e seguiu registrando expansão, inclusive durante a pandemia de Covid-19. Esse desempenho consolidou Três Lagoas como uma das principais potências econômicas do interior sul-mato-grossense.
Ao comentar os dados estaduais, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck, destacou a robustez da economia de Mato Grosso do Sul. “Os resultados do PIB municipal confirmam a força da economia sul-mato-grossense e evidenciam que nosso desenvolvimento é sustentado pela diversificação produtiva e pela competitividade regional. O Governo do Estado segue comprometido em criar condições para que cada município amplie sua capacidade de gerar riqueza, emprego e qualidade de vida”, afirmou.
Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, Marcos Antônio Gomes Júnior, ressaltou o peso do município no cenário estadual. Segundo ele, Três Lagoas responde atualmente por mais de 50% das exportações de Mato Grosso do Sul, desempenho diretamente ligado à cadeia da celulose. “A indústria impulsiona as exportações, a geração de empregos e a demanda por serviços especializados. O desafio agora é ampliar a retenção dessa riqueza no município, atraindo prestadores de serviços e fornecedores para fortalecer a arrecadação e garantir um crescimento sustentável”, pontuou.