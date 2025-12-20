Três Lagoas consolida força econômica e alcança R$ 14,7 bilhões no PIB

Três Lagoas reafirma a posição de destaque na economia de Mato Grosso do Sul ao figurar como o terceiro maior Produto Interno Bruto do Estado em 2023. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19) mostram que o município alcançou um PIB de R$ 14,7 bilhões, resultado impulsionado principalmente pela indústria e que reflete o crescimento da soma de todas as riquezas geradas no território local.

De acordo com o levantamento do IBGE, Três Lagoas aparece atrás apenas de Campo Grande, que lidera com aproximadamente R$ 42,2 bilhões, e de Dourados, com cerca de R$ 20,2 bilhões. Na sequência do ranking estadual estão Ponta Porã, com R$ 6,0 bilhões, e Maracaju, com R$ 5,9 bilhões. O desempenho dos cinco municípios evidencia a concentração da atividade econômica em polos com maior estrutura urbana, logística e capacidade produtiva.

O PIB municipal é calculado a partir do valor adicionado dos setores da agropecuária, indústria e serviços, somado aos impostos sobre produtos. Trata-se de uma das principais referências para análise do desenvolvimento regional e para o planejamento de políticas públicas, permitindo identificar tendências, desigualdades territoriais e transformações na economia.

No caso de Três Lagoas, a trajetória de crescimento é resultado de uma profunda transformação econômica nas últimas duas décadas. Segundo dados históricos do IBGE, o PIB do município saltou de R$ 1,34 bilhão em 2002 para R$ 13,05 bilhões em 2021, crescimento superior a 870%. A mudança de perfil começou a partir da chegada de grandes investimentos industriais, especialmente no setor de papel e celulose, que ampliaram a geração de empregos, a renda e a arrecadação.