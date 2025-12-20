Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Economia

Três Lagoas consolida força econômica e alcança R$ 14,7 bilhões no PIB

Três Lagoas consolida crescimento econômico, impulsionado pela indústria, e reforça posição estratégica entre as maiores economias de MS

Ana Cristina Santos

Resultado do PIB reforça o papel estratégico de Três Lagoas na economia estadual - Foto: Divulgação
Resultado do PIB reforça o papel estratégico de Três Lagoas na economia estadual - Foto: Divulgação

Três Lagoas reafirma a posição de destaque na economia de Mato Grosso do Sul ao figurar como o terceiro maior Produto Interno Bruto do Estado em 2023. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (19) mostram que o município alcançou um PIB de R$ 14,7 bilhões, resultado impulsionado principalmente pela indústria e que reflete o crescimento da soma de todas as riquezas geradas no território local.

De acordo com o levantamento do IBGE, Três Lagoas aparece atrás apenas de Campo Grande, que lidera com aproximadamente R$ 42,2 bilhões, e de Dourados, com cerca de R$ 20,2 bilhões. Na sequência do ranking estadual estão Ponta Porã, com R$ 6,0 bilhões, e Maracaju, com R$ 5,9 bilhões. O desempenho dos cinco municípios evidencia a concentração da atividade econômica em polos com maior estrutura urbana, logística e capacidade produtiva.

O PIB municipal é calculado a partir do valor adicionado dos setores da agropecuária, indústria e serviços, somado aos impostos sobre produtos. Trata-se de uma das principais referências para análise do desenvolvimento regional e para o planejamento de políticas públicas, permitindo identificar tendências, desigualdades territoriais e transformações na economia.

No caso de Três Lagoas, a trajetória de crescimento é resultado de uma profunda transformação econômica nas últimas duas décadas. Segundo dados históricos do IBGE, o PIB do município saltou de R$ 1,34 bilhão em 2002 para R$ 13,05 bilhões em 2021, crescimento superior a 870%. A mudança de perfil começou a partir da chegada de grandes investimentos industriais, especialmente no setor de papel e celulose, que ampliaram a geração de empregos, a renda e a arrecadação.

Notícias Relacionadas

Mesmo em períodos de instabilidade econômica nacional, o município manteve trajetória ascendente e seguiu registrando expansão, inclusive durante a pandemia de Covid-19. Esse desempenho consolidou Três Lagoas como uma das principais potências econômicas do interior sul-mato-grossense.

Ao comentar os dados estaduais, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck, destacou a robustez da economia de Mato Grosso do Sul. “Os resultados do PIB municipal confirmam a força da economia sul-mato-grossense e evidenciam que nosso desenvolvimento é sustentado pela diversificação produtiva e pela competitividade regional. O Governo do Estado segue comprometido em criar condições para que cada município amplie sua capacidade de gerar riqueza, emprego e qualidade de vida”, afirmou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, Marcos Antônio Gomes Júnior, ressaltou o peso do município no cenário estadual. Segundo ele, Três Lagoas responde atualmente por mais de 50% das exportações de Mato Grosso do Sul, desempenho diretamente ligado à cadeia da celulose. “A indústria impulsiona as exportações, a geração de empregos e a demanda por serviços especializados. O desafio agora é ampliar a retenção dessa riqueza no município, atraindo prestadores de serviços e fornecedores para fortalecer a arrecadação e garantir um crescimento sustentável”, pontuou.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos
Três Lagoas terá Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Bastidores

Três Lagoas terá Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

EMENDASA Câmara de Vereadores de Paranaíba incluiu no Orçamento de 2026 a previsão de emendas impositivas, mecanismo que garante a execução obrigatória de parte das indicações feitas pelos parlamentares. Em Três Lagoas, embora a proposta tenha sido cogitada durante as discussões orçamentárias, a adoção das emendas impositivas ainda não será implementada no Legislativo municipal. RECURSOSMunicípios […]