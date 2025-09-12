Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Ação

Três Lagoas convida moradores do bairro Vila Piloto para entrega de escrituras de doação de imóveis

O processo de regularização é feito por etapas e depende de órgãos como o Governo do Estado e os cartórios

Pedro Tergolino

A cerimônia de entrega ocorre às 17h30, no Cras da Vila Piloto, localizado na Rua 20, número 160. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
A cerimônia de entrega ocorre às 17h30, no Cras da Vila Piloto, localizado na Rua 20, número 160. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

Na tarde desta sexta-feira (12), 46 famílias do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, realizam um sonho esperado há mais de 20 anos: receber a escritura definitiva de seus imóveis. A ação faz parte do programa de regularização fundiária conduzido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Habitação.

Segundo a diretora de Habitação, Rafaela Marques, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a entrega garante segurança jurídica às famílias.

“Significa ter a certeza de que aquele imóvel realmente pertence a elas. Já entregamos quase 500 títulos em diferentes bairros da cidade e hoje estamos contemplando mais 46 famílias da Vila Piloto”, explicou.

Notícias Relacionadas

O processo de regularização é feito por etapas e depende de órgãos como o Governo do Estado e os cartórios. Além da Vila Piloto, conjuntos como Santo André, JK, Imperial, Orquídeas e Girassóis também já receberam escrituras.

A diretora lembrou a fala do prefeito Cassiano Maia destacando que a política de habitação é prioridade de sua gestão. Além da regularização, a Prefeitura lançou o Auxílio Moradia para situações emergenciais e deve entregar, em breve, 50 novas unidades habitacionais.

A cerimônia de entrega ocorre às 17h30, no Cras da Vila Piloto, localizado na Rua 20, número 160.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos