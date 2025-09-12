Três Lagoas convida moradores do bairro Vila Piloto para entrega de escrituras de doação de imóveis

Na tarde desta sexta-feira (12), 46 famílias do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, realizam um sonho esperado há mais de 20 anos: receber a escritura definitiva de seus imóveis. A ação faz parte do programa de regularização fundiária conduzido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Habitação.
Segundo a diretora de Habitação, Rafaela Marques, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a entrega garante segurança jurídica às famílias.
“Significa ter a certeza de que aquele imóvel realmente pertence a elas. Já entregamos quase 500 títulos em diferentes bairros da cidade e hoje estamos contemplando mais 46 famílias da Vila Piloto”, explicou.
O processo de regularização é feito por etapas e depende de órgãos como o Governo do Estado e os cartórios. Além da Vila Piloto, conjuntos como Santo André, JK, Imperial, Orquídeas e Girassóis também já receberam escrituras.
A diretora lembrou a fala do prefeito Cassiano Maia destacando que a política de habitação é prioridade de sua gestão. Além da regularização, a Prefeitura lançou o Auxílio Moradia para situações emergenciais e deve entregar, em breve, 50 novas unidades habitacionais.
A cerimônia de entrega ocorre às 17h30, no Cras da Vila Piloto, localizado na Rua 20, número 160.