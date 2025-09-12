Três Lagoas convida moradores do bairro Vila Piloto para entrega de escrituras de doação de imóveis

Na tarde desta sexta-feira (12), 46 famílias do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, realizam um sonho esperado há mais de 20 anos: receber a escritura definitiva de seus imóveis. A ação faz parte do programa de regularização fundiária conduzido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Habitação.

Segundo a diretora de Habitação, Rafaela Marques, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a entrega garante segurança jurídica às famílias.