Três Lagoas convida população para Audiência Pública da Saúde no dia 29 de setembro

O encontro tem como objetivo apresentar à população o Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre do exercício de 2025

Redação RCN67

Durante a audiência, serão expostos os dados referentes às ações, investimentos e resultados alcançados pela Saúde Municipal no período, garantindo transparência e participação popular no acompanhamento da gestão pública. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará no dia 29 de setembro, às 8h, uma Audiência Pública no Plenário da Câmara Municipal.

O encontro tem como objetivo apresentar à população o Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre do exercício de 2025, conforme determina o artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012. Durante a audiência, serão expostos os dados referentes às ações, investimentos e resultados alcançados pela Saúde Municipal no período, garantindo transparência e participação popular no acompanhamento da gestão pública.

A secretária municipal de Saúde, Juliana Rodrigues Salim, reforça o convite para que toda a comunidade participe do momento, que é fundamental para o diálogo entre poder público e sociedade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

