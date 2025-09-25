Três Lagoas convida população para audiência pública referente ao Orçamento Anual de 2026

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Serfic), convida a população para participar da Audiência Pública de apresentação do projeto de lei do orçamento anual de 2026, que será realizada no dia 8 de outubro, às 17h30, no Auditório do Plenarinho da Câmara Municipal, na rua Sunao Miura, número 7, no bairro Santos Dumont.

O encontro é uma oportunidade para que a comunidade contribua com sugestões e subsídios ao texto do Projeto de Lei, que servirá de base para a execução orçamentária do próximo ano.

De acordo com a secretária da pasta, Soyla Garcia, a participação popular é fundamental no processo de elaboração do orçamento.