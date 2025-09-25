Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Encontro

Três Lagoas convida população para audiência pública referente ao Orçamento Anual de 2026

O encontro é uma oportunidade para que a comunidade contribua com sugestões e subsídios ao texto do Projeto de Lei

Redação RCN67

“Este é o momento em que a população pode apresentar suas demandas e opiniões, ajudando a construir um planejamento que atenda, de forma mais justa e eficiente, às necessidades do município” destacou secretária da pasta Soyla Garcia. Foto: Reprodução/Assessoria.
“Este é o momento em que a população pode apresentar suas demandas e opiniões, ajudando a construir um planejamento que atenda, de forma mais justa e eficiente, às necessidades do município” destacou secretária da pasta Soyla Garcia. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Serfic), convida a população para participar da Audiência Pública de apresentação do projeto de lei do orçamento anual de 2026, que será realizada no dia 8 de outubro, às 17h30, no Auditório do Plenarinho da Câmara Municipal, na rua Sunao Miura, número 7, no bairro Santos Dumont.

O encontro é uma oportunidade para que a comunidade contribua com sugestões e subsídios ao texto do Projeto de Lei, que servirá de base para a execução orçamentária do próximo ano.

De acordo com a secretária da pasta, Soyla Garcia, a participação popular é fundamental no processo de elaboração do orçamento.

Notícias Relacionadas

“Este é o momento em que a população pode apresentar suas demandas e opiniões, ajudando a construir um planejamento que atenda, de forma mais justa e eficiente, às necessidades do município”, destacou.

*Informações assessoria Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos