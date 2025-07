Três Lagoas convoca candidatos aprovados para cargo de médico cardiologista

Os selecionados deverão realizar exames médicos admissionais e entregar a documentação comprobatória exigida em edital, as etapas acontecerão no dia 28 de julho (segunda-feira).

A resolução com todos os detalhes dos procedimentos, está disponível no Diário Oficial da Assomasul Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3885, disponível no site da Administração Municipal, opção DIÁRIO.

Os exames serão realizados no Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, antigo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), conforme agendamento divulgado no Diário. E a entrega de documentação, no Departamento de Gestão de Pessoas da Semad. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.