Três Lagoas convoca profissionais de Apoio à Inclusão Escolar e Psicólogo

Redação RCN67

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162. Foto: Divulgação.
Três candidatos aprovados no cargo de Profissional de Apoio à Inclusão Escolar e Psicólogo, foram convocados nesta segunda-feira (6), pelo Processo Seletivo Unificado (PSU) para contratação por excepcional interesse público da Administração Municipal.

O documento, Resolução nº 044/SEMAD/2025 foi publicado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3941.

Os selecionados deverão comparecer no Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida antigo Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) para realizar os exames admissionais e no Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) para entrega de documentação comprobatória, no dia 07 de outubro (terça-feira), conforme horário agendado no edital.

As informações detalhadas sobre os nomes dos candidatos, dias, horários e locais de cada etapa constam no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

