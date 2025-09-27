Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Observatório

Três Lagoas corre o risco de continuar sem deputado estadual e federal

Leia o Observatório do Jornal do Povo, da edição que circula neste sábado (27)

Ana Cristina Santos

A cidade deve ter vários nomes lançados nas eleições do próximo ano, o que pode fragmentar votos. Foto: Arquivo/RCN 67.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), tem ganho forças como possível candidata ao Senado por São Paulo, com apoio do presidente Lula (PT). A hipótese pode levar a uma mudança de partido e depende da definição do nome da esquerda para o governo estadual. Oficialmente, Tebet afirma que não discute eleição neste ano, mas já aparece em pesquisas e, há duas semanas, reuniu-se com empresários em São Paulo em encontro promovido pelo grupo Prerrogativas, que atua para viabilizar a candidatura.

REPRESENTANTES
Três Lagoas corre o risco de continuar sem deputado estadual e federal. A cidade deve ter vários nomes lançados nas eleições do próximo ano, o que pode fragmentar votos. Além disso, lideranças locais já sinalizam apoio a candidatos de fora, cenário que enfraquece as chances de representação própria.

