Três Lagoas cria comitê para mapear violência contra a mulher

Programação

Celebração da Santa Cruz nas paróquias e Via Sacra ocorrem nesta sexta-feira em Três Lagoas

Nesta Sexta-feira Santa (18), as igrejas católicas promovem celebrações que relembram a paixão e morte de Jesus Cristo. De acordo com a Diocese, a programação terá início às 15h, com a “Celebração da Exaltação da Santa Cruz”, em todas as paróquias da cidade. A tradicional encenação da Via Sacra será realizada às 19h, na Esplanada […]