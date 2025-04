Três Lagoas cria Departamento de Bem-Estar Animal e lança Caravana da Castração

Nesta sexta-feira (25), das 16h às 18h, o Plenarinho da Câmara Municipal será palco de um momento histórico para a causa animal em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) realiza a “Agenda Positiva do Bem-Estar Animal”, em alusão ao Abril Laranja – mês de conscientização sobre a crueldade contra os animais.

Durante o evento, será anunciada oficialmente a criação do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), uma nova pasta administrativa que fortalecerá as políticas públicas voltadas à proteção e cuidado com os animais no município.

A cerimônia contará com a presença do superintendente estadual de Bem-Estar Animal, que, junto à Prefeitura, apresentará as diretrizes do novo departamento e anunciará importantes investimentos na área. Entre os destaques, está o lançamento da Caravana da Castração, que prevê a esterilização de 1.100 animais em um período de 10 dias, ampliando o controle populacional e o cuidado com os pets da cidade.