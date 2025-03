Três Lagoas debate saúde do trabalhador em conferência municipal

A partir da próxima semana, Três Lagoas realizará a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (2ª CMSTT), promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS). O evento, aberto ao público, ocorre nos dias 1º, 4 e 11 de abril, com o objetivo de debater e propor avanços nas políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.

Com o tema ‘Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano’, a conferência abordará três eixos principais:

Eixo I – Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

– Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Eixo II – Novas relações de trabalho e impactos na saúde;

– Novas relações de trabalho e impactos na saúde; Eixo III – Participação popular e controle social.

O evento é direcionado a representantes sindicais, associações de classe, gestores, profissionais de saúde e usuários do SUS, que poderão contribuir com propostas e reflexões sobre as condições de saúde no ambiente de trabalho.

Pré-conferências

Antes da conferência principal, serão realizadas pré-conferências para ampliação do debate: