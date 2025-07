Três lagoas deve movimentar R$ 16 milhões em compras para o Dia dos Pais, segundo Fecomércio

O comércio de Três Lagoas projeta movimentar cerca de R$ 16 milhões durante o período do Dia dos Pais, entre vendas de presentes e comemorações. A estimativa é da pesquisa divulgada pela Fecomércio-MS, em parceria com o Sebrae, e foi comentada por Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, durante entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Segundo o presidente do sindicato, 79% dos entrevistados afirmaram que vão comprar presentes para a data, com gasto médio estimado em R$ 209 em produtos e R$ 183 em celebrações, totalizando cerca de R$ 400 por consumidor. Os produtos mais procurados continuam sendo roupas, calçados, carteiras, acessórios e perfumes.

“Apesar da economia desafiadora, o consumidor busca opções úteis e acessíveis, valorizando o comércio local”, afirmou.

A pesquisa também revelou que 76% das compras serão feitas presencialmente em lojas físicas, o que reforça a força do comércio de rua em Três Lagoas. Para atender à demanda, o sindicato deve negociar horários especiais de funcionamento com o sindicato laboral nos próximos dias.

Torres ressaltou que Três Lagoas tem um comércio consolidado e resiliente, com crescimento equilibrado mesmo diante da alta carga tributária. Ele destacou a importância do setor para a economia local, que responde por mais de 50% dos empregos formais da cidade.